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ФСИН пообещала задержать Навального

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Федеральная служба исполнения наказаний намерена задержать Алексея Навального в России до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальное наказание.

Сейчас оппозиционер находится в Германии, на днях он заявил, что планирует вернуться в Россию авиарейсом 17 января. При этом ФСИН указывает, что фактическое местонахождения Навального с 24 сентября неизвестно.

Навальный с 29 декабря 2020 года находится в федеральном розыске. Розыск связан с уголовным делом «Ив Роше», по которому оппозиционера осудили условно, назначив испытательный срок пять лет. Он заканчивался 30 декабря 2020 года.

Задержать россиянина планируют с учетом «фактов злостных нарушений» режима условного заключения и «руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России».

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нина90

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urbasik

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ivanbak

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