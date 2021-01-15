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Строительство «Северного потока — 2» начинается в Дании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Entbert / CC BY-SA 4.0

Датское энергетическое агентство (DEA) сообщило, что в пятницу, 15 января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании.

В конце 2020 года было завершено строительство трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии. Работы по укладке трубы там вела баржа «Фортуна». Газопровод построен уже более чем на 90%, осталось проложить лишь участок длиной около 160 километров.

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» возобновилось 11 декабря 2020 года. Год назад оно было остановлено под давлением Соединенных Штатов, продвигающих в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить прокладку.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Против его строительства, помимо США, активно выступает Украина, а также ряд европейских стран.

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