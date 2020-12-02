Россия взялась за развитие водородной энергетики

Россия обладает большим потенциалом в области водородной энергетики и имеет безусловные конкурентные преимущества в производстве этого перспективного вида энергии, заявил вице-премьер Александр Новак.

Среди конкурентных преимуществ России — удобное расположение по отношению к основным рынкам сбыта водорода — странам Евросоюза и АТЭС. «У нашей страны есть значительные незагруженные мощности по производству электроэнергии и научные компетенции в сфере генерации, транспортировки и хранения водорода», — приводит «Российская газета» слова Новака.

По оценке экспертов, когда удастся решить проблемы высокой стоимости производства водорода и решить проблемы, связанные с его транспортировкой, его доля в мировом энергобалансе может достигнуть от 7% до 25%.

Новак отметил, что уже сегодня российский топливно-энергетический баланс — один из самых «чистых» в мире и соответствует логике низкоуглеродного мира. Полностью безуглеродные источники электрогенерации составляют в выработке более трети (34,3%): ГЭС — 16,0%, АЭС — 18,3%. Плюс формирующаяся отрасль возобновляемых источников энергии — еще 0,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бесперебойники для городов появились в Сибири

Из углеродных источников половина (49,7%) выработки приходится на газ — наиболее экологически чистый вид топлива. То есть более четырех пятых (84,2%) произведенной электроэнергии уже сегодня приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники, а к 2035 году — этот показатель будет уже почти 90%.

При этом, Новак подчеркнул, что углеводороды останутся ведущим источников энергии в течение ближайших десятилетий, и важно обеспечить их использование в максимально чистом виде. «Мы развиваем технологии атомной и возобновляемой энергетики, работаем над повышением энергоэффективности», — сказал он.