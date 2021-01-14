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Россия перезапустит инвестиционный цикл

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

«Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств», — сказал Мишустин.

По словам премьера, на это также ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Новый инвестиционный цикл позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой.

Мишустин отметил, что все мероприятия правительства сейчас направлены на повышение качества жизни граждан страны, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды.

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Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Иркут 69

Ты славчик всегда ко всему готов.... Жаль только твоя готовность никому не нужна.