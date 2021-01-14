Россия перезапустит инвестиционный цикл

Российские власти планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

«Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств», — сказал Мишустин.

По словам премьера, на это также ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Новый инвестиционный цикл позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой.

Мишустин отметил, что все мероприятия правительства сейчас направлены на повышение качества жизни граждан страны, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды.