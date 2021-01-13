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Избившая ребенка в Новосибирске медсестра избежала наказания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медсестра, которая била ребенка в туберкулезной больнице, освобождена от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, сообщила в среду прокуратура Новосибирской области.

В ноябре в соцсетях появились видеозаписи, где медсестры в новосибирской туберкулезной больнице били детей и хватали за волосы. Это стало причиной двух уголовных дел о ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенном с жестоким обращением. В декабре одну из медсестер осудили.

В среду мировой суд рассмотрел второе дело в отношении медсестры Натальи Старусевой, обвиняемой в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом. Медицинская сестра … осуществляла над малолетним ребенком физическое насилие, а именно: с силой ударила мальчика ладонью руки в область спины. Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон», – сообщила прокуратура.

Таким образом, Старусеву освободили от уголовной ответственности. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))