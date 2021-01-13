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Пятеро детей пострадали в пожаре в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Частный дом сгорел в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области в ночь на среду, пострадали женщина и пятеро детей.

По информации регионального управления МЧС, дети и женщина смогли эвакуироваться из дома самостоятельно. Сгорели крыша и стены веранды.

«На место направлена бригада врачей Новосибирской областной клинической больницы. Также профильным ведомствам поручено детально разобраться в причинах пожара», – сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Женщина и дети с признаками отравления угарным газом госпитализированы в Карасукскую районную больницу. Врачи на месте оценят их состояние – в случае необходимости семью переведут в Новосибирскую областную больницу.

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Топ комментариев

владимир 1963

Никто не слушает правительство. И президент получается болтун?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

itStorm

А когда начнут сокращать здоворых "мужиков" из силовых ведомств? А то странно, в стране кризис, а толпа...

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там