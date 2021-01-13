Пятеро детей пострадали в пожаре в Новосибирской области

Частный дом сгорел в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области в ночь на среду, пострадали женщина и пятеро детей.

По информации регионального управления МЧС, дети и женщина смогли эвакуироваться из дома самостоятельно. Сгорели крыша и стены веранды.

«На место направлена бригада врачей Новосибирской областной клинической больницы. Также профильным ведомствам поручено детально разобраться в причинах пожара», – сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Женщина и дети с признаками отравления угарным газом госпитализированы в Карасукскую районную больницу. Врачи на месте оценят их состояние – в случае необходимости семью переведут в Новосибирскую областную больницу.