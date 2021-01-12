Российская армия в 2021 году получат более 400 танков, БМП и БТР

Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М, говорится в отчете Минобороны РФ.

«В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», — сообщили в военном ведомстве.

Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. «В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А», — уточнили в Минобороны.

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах, сказано в отчете.