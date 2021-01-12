Россию пригласили на инаугурацию Байдена

Соединенные Штаты направили России приглашение на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена, намеченную на 20 января, сообщает российское посольство в Вашингтоне.

«Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии в качестве гостя]», — рассказали ТАСС в дипломатической миссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября прошлого года допустил, что посол Антонов может присутствовать на инаугурации нового главы администрации США. Однако как таковое представительство других стран на этом мероприятии не предусмотрено, отметил представитель Кремля.

Президентские выборы, в которых принимали участие действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, состоялись в США 3 ноября 2020 года. 14 декабря прошло голосование коллегии выборщиков, которое подтвердило победу Байдена. Торжественная церемония приведения его к присяге состоится 20 января в полдень на ступенях Капитолия.