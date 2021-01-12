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Путин направил прокуратуру на жесткую борьбу с коррупцией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета, а также усилить борьбу с экстремизмом.

«Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию», ­— приводит ТАСС обращение Путина к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником.

На взгляд Путина, «самого серьезного внимания требуют и другие направления». Среди них президент назвал «надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защиту окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную думу».

«В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально», — поставил задачу глава государства.

Президент обратил внимание, что для этого у сотрудников прокуратуры достаточно полномочий. Он выразил уверенность, что усиление статуса позволят работникам прокуратуры «эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного — чтобы граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона».

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