Когда Солнце почернеет: главные космические события 2021 года

Солнечные и лунные затмения, необычное суперлуние и красивейшие звездные дожди — все это увидят на небе земляне в 2021 году. Какие астрономические события станут самыми зрелищными и будут доступны для наблюдения с территории России?

Главными космическими «представлениями» 2021 года обещают стать два солнечных и два лунных затмения, а также суперлуние, во время которого спутник приблизится к нашей планете на минимальное расстояние. С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения в мае и ноябре и одно солнечное затмение в июне.

Солнечные затмения

Самым любопытным и эффектным в 2021 году для любителей астрономии станет кольцеобразное затмение Солнца 10 июня, в ходе которого лунная тень закроет солнечный диск почти на 92%. Такой эффект возникает, когда Солнце, Луна и Земля в ходе движения по орбитам выстраиваются в одну прямую линию.

Полностью фазы затмения будут видны на Дальнем Востоке России, а также на севере Канады и в Гренландии — здесь все желающие смогут полюбоваться «черным» Солнцем на небе. Основная фаза продлится 3 минуты 51 секунду. На остальной территории России, а также в Европе, Азии и Северной Америке наблюдатели увидят частные фазы солнечного затмения.

#Космос Виды затмений: почему Луна закрывает Солнце

Еще одно солнечное затмение произойдет 4 декабря. На этот раз солнечный диск закроется полностью, однако пугающее зрелище будет видно только из акватории Тихого и Атлантического океанов, а также в Антарктиде. Частные фазы затмения наблюдатели увидят на юге Африки и Австралии. С территории России второе затмение видно не будет.

Астрономы напоминают, что за солнечными затмениями можно наблюдать только через специальные фильтры — например, сварочное стекло или астрономическую пленку. Через обычные солнцезащитные очки или незащищенные оптические приборы смотреть на светило нельзя, так как человек рискует получить ожог роговицы.

Лунные затмения

В 2021 году полное лунное затмение произойдет 26 мая. Любопытно, что событие случится одновременно с суперлунием — так называется совпадение полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Из-за этого Луна кажется примерно на 14% больше и на треть ярче, чем обычно.

Жители Сибири и Дальнего Востока смогут невооруженным взглядом понаблюдать за частными фазами лунного затмения. Полную фазу россияне не увидят, так как для большей части страны это астрономическое явление придется на дневное время, когда Луна незаметна. Само затмение продлится 9 минут, после чего останется любоваться красивым суперлунием.

Еще раз Луна скроется от землян 19 ноября — второе затмение будет почти полным, в вечернее время его увидят жители восточной части России. Лучше всего космическое явление рассмотрят на Дальнем Востоке, остальные российские регионы до Урала будут довольствоваться отдельными фазами затмения.

Звездные дожди

Традиционно порадуют красивые метеорные потоки. Одним из лучших для наблюдений считаются Персеиды, пик активности этого звездного дождя придется в ночь с 12 на 13 августа, когда в небе будут пролетать до 100 метеоров в час. Персеиды — частички кометы Свифта-Таттла, видимые невооруженным взглядом в районе созвездия Персея.

В начале октября 2021 года прольется метеорный поток Дракониды — его пик активности ожидается в ночь на 9 октября. Дракониды породил «хвост» кометы Джакобини-Циннера. А в декабре россияне увидят звездопад Геминиды, пик активности которого придется в ночь на 14 декабря. Это явление вызывают обломки астероида Фаэтон 3200.

Еще одним зрелищным метеорным потоком станут Геминиды, на максимуме наблюдатели смогут увидеть до 120 ярких и красивых метеоров в час. Звездный дождь достигнет пика в ночь на 14 декабря. Падающие звезды надо искать в созвездии Девы, самое красочное зрелище ждет северные территории.

Для наблюдения за метеорным потоком не нужны оптические приборы и желательно выехать за город, чтобы любоваться падающими звездами вдали от засветки и высотной застройки. Также для оптимального результата потребуется ясная погода и отсутствие яркой Луны.