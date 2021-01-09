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Новый дорожный знак появится на российских дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый информационный знак «Фотовидеофиксация» появится на дорогах России весной, он предупредит о камерах, следящих за соблюдением ПДД.

Знак «Фотовидеофиксация» будут устанавливать с 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление правительства от 31 декабря 2020 года опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» должен заменить собой действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне). Он будет обозначать места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных дорожных камер для фиксации нарушений ПДД.

Вне населенного пункта такие знаки будут устанавливать на расстоянии 150-300 метров до начала зоны контроля. А в населенных пунктах — только на въездах совместно с табличками с названиями населенных пунктов, а также с дорожными знаками 5.232 и 5.25, обозначающими начало населенного пункта.

Основное отличие нового знака 6.22 от старой таблички 8.23 заключается в том, что этот знак применяется самостоятельно. В то время как табличка может устанавливаться только совместно с другими дорожными знаками или объектами.

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skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

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Nik3316

в СССР таких запчастей не было, это серия для коллекционеров... хотя тебе все равно где свои три фразы...

kygear

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