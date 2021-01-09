Новый дорожный знак появится на российских дорогах

Новый информационный знак «Фотовидеофиксация» появится на дорогах России весной, он предупредит о камерах, следящих за соблюдением ПДД.

Знак «Фотовидеофиксация» будут устанавливать с 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление правительства от 31 декабря 2020 года опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» должен заменить собой действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне). Он будет обозначать места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных дорожных камер для фиксации нарушений ПДД.

Вне населенного пункта такие знаки будут устанавливать на расстоянии 150-300 метров до начала зоны контроля. А в населенных пунктах — только на въездах совместно с табличками с названиями населенных пунктов, а также с дорожными знаками 5.232 и 5.25, обозначающими начало населенного пункта.

Основное отличие нового знака 6.22 от старой таблички 8.23 заключается в том, что этот знак применяется самостоятельно. В то время как табличка может устанавливаться только совместно с другими дорожными знаками или объектами.