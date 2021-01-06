Изменены правила поступления в вузы

Правительство утвердило порядок работы государственного сервиса «Поступление в вуз онлайн». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь абитуриенты смогут дистанционно отслеживать ход вступительной кампании. При этом подтверждать свои действия необходимо с помощью электронной подписи, отмечается в документе.

Разработчики указывают, что целью реализации первого этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации. Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.

Сервис был запущен в июне 2020 года, тогда к нему в тестовом режиме подключили 54 вуза. В 2021 году документы онлайн будет принимать более 190 учебных заведений, с 2022 года система станет обязательной для всех вузов.