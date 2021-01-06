Задержана банда наркоторговцев с главарем-девушкой

Полицейские в Иркутской области задержали наркоторговцев, которые продавали героин, сообщает пресс-служба МВД России. В банду входило семь человек, ее возглавляла 23-летняя девушка.

По версии полиции, злоумышленники на протяжении 2020 года занимались незаконным сбытом героина на территории нескольких районов Иркутской области. Лидер группы приобретала крупные партии наркотиков, которые ее подельники затем продавали наркозависимым лицам.

Оперативники установили семерых участников группы. Их задержали при силовой поддержке спецподразделений. Шесть человек заключены под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

При обысках в домах у фигурантов изъяли около 100 граммов героина, электронные весы, фасовочный материал, несколько десятков сотовых телефонов. Возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков.