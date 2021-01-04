Шерегеш вошел в топ популярнейших направлений для Крещения

Кузбасский курорт Шерегеш вошел в десятку популярных направлений, куда россияне отправляются на праздник Крещения, выяснил сервис по бронированию жилья Tvil.ru.

«Туристы бронируют поездки "за святой водой" на период от двух до 19 ночей и тратят на бронирование жилья от 1 до 6,3 тысячи рублей в сутки», – говорится в сообщении сервиса.

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Шерегеш занял седьмое место в рейтинге. Отдохнуть сутки там стоит в среднем 1,6 тысячи рублей. Туристы бронируют это направление в среднем на 13 ночей.

Популярнейшим направлением поездок на Крещение стала Ялта, в топ-3 вошли Севастополь и Сочи. Жить там дешевле, чем в Шерегеше.