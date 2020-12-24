НАВЕРХ

Новый сектор «D» появится в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
94 0
Фото: © Sibnet.ru

Строительство нового туристического комплекса на секторе «D» в Шерегеше планируют начать в 2022 году, инвестиции в проект потребуют 1,5 миллиарда рублей, сообщила директор центра «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк.

«В новом секторе "D" в Шерегеше предполагает создание нового зимнего горного курорта и центра проведения соревнований высокого уровня. С 2022 года частный инвестор планирует начать строительство подъемников, трасс, отелей, гостиниц магазинов и кафе. Общий размер капиталовложений, по предварительной оценке, составит около 1,5 миллиарда рублей», — рассказала Шинкарюк на пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, туристические секторы нового горнолыжного комплекса будут связаны в единую сеть горнолыжных склонов и канатных дорог. При проектировании будет применяться принцип ski in — ski out («катание от дверей»), когда на лыжах можно будет подъехать к большинству объектов туристической инфраструктуры.

Ожидается, что поток туристов вырастет почти в три раза: с 1,3 миллиона человек в 2019-2020 годах до 3,4 миллиона человек в горнолыжный сезон, когда новый курорт начнет работать с полной мощностью.

Сейчас в Шерегеше выделяют секторы «А», «Е» и «Б». Большая часть горнолыжных трасс, подъемников, кафе и гостиниц расположены в секторе «А». Сейчас на курорте работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 километров и 18 подъемников.

Еще по теме
Россия прервала авиасообщение с Британией из-за штамма SARS-CoV-2
Лавина накрыла лыжника в Шерегеше
Туристы расхотели ездить в Новосибирск
Более 80 млн заработала Белокуриха на курортном сборе
смотреть все
Кузбасс #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Приостановить авиасообщение со всеми странами призвали в Госдуме
•
Стоимость яиц за неделю подскочила в России
•
США провалили испытания «супер‑пупер ракеты»
•
Развеян миф о различающих автономера спутниках
Подробности
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новый сектор «D» появится в Шерегеше
Сибирь 24.12.2020 13:31
Травников сделал 31 декабря выходным для новосибирцев
Сибирь 24.12.2020 13:20
«Томский маньяк» предстанет перед судом
Сибирь 24.12.2020 13:09
Стая собак напала на школьницу в Красноярске
Сибирь 24.12.2020 12:22
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
27048
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7362
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6152
Свежее обновление Windows 10 «убило» компьютеры
3372
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Приостановить авиасообщение со всеми странами призвали в Госдуме
•
Стоимость яиц за неделю подскочила в России
•
США провалили испытания «супер‑пупер ракеты»
•
Развеян миф о различающих автономера спутниках
Подробности
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Partizan1996

Предлагаю всех бродячих собак отстреливать, либо ловить и усыплять.

Uynachalnica

Неусыпная, неустанная и кропотливая забота! На 30% ни, ни! Но на 29 вполне допустимо, причем через каждые...

shlidt

Очередная Бестолковая попытка лечить симптомы. При том что причины болезни давно ясны: - Принятие законов...

toyotaluxel

то есть получается, что теперь всё клевета - при любом раскладе?

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...