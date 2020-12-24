Новый сектор «D» появится в Шерегеше

Строительство нового туристического комплекса на секторе «D» в Шерегеше планируют начать в 2022 году, инвестиции в проект потребуют 1,5 миллиарда рублей, сообщила директор центра «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк.

«В новом секторе "D" в Шерегеше предполагает создание нового зимнего горного курорта и центра проведения соревнований высокого уровня. С 2022 года частный инвестор планирует начать строительство подъемников, трасс, отелей, гостиниц магазинов и кафе. Общий размер капиталовложений, по предварительной оценке, составит около 1,5 миллиарда рублей», — рассказала Шинкарюк на пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, туристические секторы нового горнолыжного комплекса будут связаны в единую сеть горнолыжных склонов и канатных дорог. При проектировании будет применяться принцип ski in — ski out («катание от дверей»), когда на лыжах можно будет подъехать к большинству объектов туристической инфраструктуры.

Ожидается, что поток туристов вырастет почти в три раза: с 1,3 миллиона человек в 2019-2020 годах до 3,4 миллиона человек в горнолыжный сезон, когда новый курорт начнет работать с полной мощностью.

Сейчас в Шерегеше выделяют секторы «А», «Е» и «Б». Большая часть горнолыжных трасс, подъемников, кафе и гостиниц расположены в секторе «А». Сейчас на курорте работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 километров и 18 подъемников.