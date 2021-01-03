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Первые женщины-машинисты вышли на работу в метро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: מס из русский Википедия / CC BY-SA 3.0

Первый поезд под управлением женщины-машиниста запущен в московском метро, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Поезда, управляемые женщинами-машинистами, пойдут по одной из самых современных линий метро — Филевской, открытый участок которой был реконструирован. Эта должность в московском метро сейчас не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой — перевод стрелок, которым раньше занимались машинисты, давно уже автоматизирован», — написал Лискутов в Telegram-канале Дептранспорта Москвы.

Девушки учились профессии почти год. Из 25 девушек, которые изначально были отобраны для участия в программе, обучение завершили 12. Все они получили права на управление поездом.

Как отметил заммэра, для женщин-машинистов была специально разработана новая форма: они смогут сами выбирать, в чем будут работать — в юбке или брюках.

Минтруд РФ сократил перечень запрещенных для женщин профессий, что, в том числе, позволило им с 1 января 2021 года работать машинистами поездов в метрополитене.

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