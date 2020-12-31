Порошенко признался в организации акций Белоруссии против России

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что санкционировал операцию по задержанию россиян в Минске.

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — цитирует РИА Новости.

По словам Порошенко, спецоперацию сорвали конкретные лица. Он добавил, что настойчиво советует создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти называли их «боевиками ЧВК» и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В

Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию, еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.

Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации Службы безопасности и Главного управления разведки Украины, которые пытались таким образом задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе.