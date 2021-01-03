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Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Владельцы смартфонов, планшетов и ноутбуков нередко жалуются, что устройство перестало заряжаться. Основная причина такой неисправности — глубокий разряд аккумулятора. Как своими силами восстановить уснувшую батарею и вернуть гаджету работоспособность?

Когда возникает глубокая разрядка

Обычная разрядка смартфона или планшета считается безопасной для современных литий-ионных (Li-Ion) или литий-полимерных (Li-Poly) аккумуляторов. Главное — поскорее зарядить устройство. Если владелец забудет это сделать и оставит разряженный «в ноль» гаджет на несколько дней, может возникнуть неприятный эффект глубокого разряда.

Обычно при полном разряде устройство всегда оставляет небольшой запас энергии для поддержания работоспособности. Например, смартфон автоматически выключится, если его батарея опустеет на 96-97%. Несколько повторных включений без подзарядки способны снизить неприкосновенный запас до нуля.

Эффект глубокого разряда возникает, когда устройство автоматически выключилось на уровне индикации батареи 0%-1% и затем пролежало в таком состоянии несколько дней без зарядки. В результате контроллер внутри аккумулятора отключает электронную схему разрядившейся батареи.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, следует поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%. Постоянный частичный заряд увеличивает жизнь батареи примерно в два раза. Регулярный разряд до нуля и зарядка до 100% сокращают срок службы.

По замыслу разработчиков, такой спящий аккумулятор должен заработать сразу после подключения зарядного устройства. На практике батарея часто не желает просыпаться, экран гаджета может демонстрировать значок полного разряда, а смартфон или планшет отказываются заряжаться.

Как реанимировать разрядившийся гаджет

Если устройство отказывается включаться после глубокой разрядки, его работоспособность вполне можно восстановить самостоятельно, без привлечения специализированного сервиса. Скорее всего, нужный для реанимации гаджета способ придется искать методом перебора, так как основных рекомендаций несколько.

Сначала эксперты советуют подключить разряженный смартфон или планшет к родной зарядке и оставить на несколько часов. Аккумулятор продолжительное время обслуживается минимальным зарядным током, после чего его работоспособность обычно восстанавливается до допустимых показателей, начинается нормальная зарядка.

Если данный способ не помогает, следует несколько раз подряд принудительно перезагрузить устройство с включенной в розетку зарядкой. На смартфонах и планшетах разных марок варианты жесткой перезагрузки сильно отличаются, поэтому желательно найти соответствующую инструкцию. Например, на большинстве планшетов нужно одновременно нажать кнопку включения и клавиши громкости.

Еще один способ — подать на аккумулятор повышенное напряжение от специального источника питания. Подзарядка высокими токами для восстановления чаще всего используется работниками сервисов, однако если подходящий источник есть дома, можно попробовать на свой страх и риск. Подаваемое напряжение не должно превышать 4 вольт, иначе гаджет сгорит.

Для защиты гаджета от усиленного тока лучше вскрыть корпус и отсоединить батарею от устройства. Обычно это реально сделать на недорогих устройствах. После этого нужно определить полярность клемм на батарее и подать повышенное напряжение с помощью любого недорого адаптера.

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