Неизвестные напали на полицейских в центре Грозного

Неизвестные напали на сотрудников ППС в центре Грозного на пересечении улицы Мира и проспекта Путина. Двое силовиков в результате атаки погибли.

Злоумышленники открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Один нападавший был убит ответным огнем полицейских, передает ТАСС.

Еще один нападавший был ранен. По другим данным, он был также убит. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram подтвердил уничтожение двух боевиков, напавших на полицейских в Грозном. По его словам, среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

Кадыров уточнил, что силовики установили личности террористов. По предварительным данным, это два брата из Ингушетии, Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню, где устроились на работу в одной из пекарен.