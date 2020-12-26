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Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: George Blake with his mother

Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк, сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки. Мужчине было 98 лет, причиной смерти стала остановка сердца.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1940-х годах его перебросили в Сеул с заданием собирать информацию о Дальнем Востоке, Сибири, Приморье и Маньчжурии. После разделения Кореи Блейк попал в корейский лагерь, где он познакомился с идеями коммунизма.

Из лагеря Блейк передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем разведки СССР. Он договорился о сотрудничестве и передал советским спецслужбам информацию о разведке Великобритании.

Блейк вернулся в Лондон, где продолжит работать на MI6, играя роль двойного агента. Советская разведка регулярно получала от него ценные сведения. В 1961 году Блейка раскрыли, суд приговорил его к 42 годам тюрьмы.

Разведчик провел несколько лет за решеткой, после чего сбежал в 1965 году. Он перебрался через Ла-Манш и через Берлин добрался до Москвы. В России Блейк написал автобиографические книги — «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены».

Разведчик получил звание полковника внешней разведки. Его наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом «За личное мужество», орденом Дружбы, а также различными медалями.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Блейка в связи с его гибелью, текст сообщения опубликован на сайте Кремля. Глава государства назвал разведчика «блестящим профессионалом и легендарным человеком».

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