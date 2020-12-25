Цены на маски и антисептики упали в Омске

Гигиенические маски и антисептик для рук за неделю стали дешевле в Омске, сообщил пресс-центр городской администрации.

По информации департамента городской экономической политики, средняя стоимость гигиенических масок снизилась с 25,7 до 24,4 рубля за штуку, а 50 миллилитров антисептика для рук – с 99,1 до 97,4 рубля за штуку.

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Также за прошедшую неделю в Омске снизились цены еще на 10 товаров, в том числе хлеб и булочные изделия, рыбные консервы, мыло, влажные и сухие салфетки, туалетную бумагу.

Выросли цены на растительное масло, молоко, маргарин, питьевую воду. Кроме того, продолжается сезонный рост цен на огурцы и помидоры.