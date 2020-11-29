НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения

Автор:
Елизавета Разумникова, Sibnet.ru
281 1
Состав автомобильной аптечки не менялся долгие годы, но недавно Минздрав обновил обязательный набор медикаментов. Что сейчас должно быть в автоаптечке, можно ли ее дополнять и собирать самому?

Автомобильная аптечка — один из трех элементов (вместе со знаком аварийной остановки и огнетушителем), которые должны в любой машине. Сейчас она составлена по перечню, утвержденному 10 лет назад.

В ноябре Минздрав пересмотрел комплектующие. В автоаптечку добавили медицинские маски, изменили количество бинтов, рулонов лейкопластыря, стерильных перевязочных пакетов, перчаток.

Новый состав автоаптечки вступает в силу с 1 января 2021 года. Но при этом можно будет использовать старые аптечки, если не истек их срок годности.

Что добавить в автоаптечку

Есть и еще одно важное изменение: с 1 января 2021 года водителям дали право самостоятельно собирать автоаптечку, но комплектовать ее нужно в соответствии с опубликованным перечнем.

В покупной аптечке идут перчатки размера М, но стоит их подобрать по размеру. Часто в комплекте жгут такой, что им тоже не передавишь артерию, поэтому стоит взять качественный, советует инструктор АНО ДО СПН «Скорая помощь» Ольга Золкина.

«У ножниц часто качество тоже очень плохое. Они нужны в основном, чтобы разрезать одежду на пострадавших. Далеко не каждый инструмент может справиться с этой задачей, особенно если ткань плотная типа джинсы», — добавляет она.

Инструктор советует увеличить количество бинтов и докупить стерильные большие салфетки. «Если человек посторонний, рану не промываем, закрываем салфеткой и везем в больницу или ждем скорую», — напоминает она.

В «советской» автомобильной аптечке были таблетки валидола, аспирина, пирамидона, активированный уголь, желудочные таблетки, марганцовка, зеленка, вазелин, валерьянка и другие лекарства.

Представитель Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов считает, что состав аптечки часто меняется, и это «создает нервозность у автомобилистов», потому что надо постоянно следить за приказами и постановлениями. Появление медицинских масок он назвал данью моде. А свою аптечку обычно доукомплектовывает. 

Например, возит с собой больше бинтов. Они могут пригодиться автомобилисту и на случай ремонта. Лопнул патрубок, его можно замотать обычным медицинским бинтом и замазать герметиком, привел пример Носов.

В его аптечке всегда есть лидокаин — на случай травмы, горячий укол магнезии для экстренной ситуации и даже капельница. «Не чтобы я ими пользовался, а для того чтобы где-то далеко, в сельской местности в ФАПе могли оказать помощь», — объясняет автоэксперт.

Также Носов дополнил автоаптечку обеззараживающими средствами — перекисью водорода, хлоргексидином, мирамистином. Золкина тоже советует добавить антисептики. Для обработки небольших ран можно положить и йод с зеленкой, но надо помнить, что ими обрабатываются только царапины, в рану спиртовые растворы не льют.

Дополнительно можно положить косынки, которые позволяют зафиксировать руку при переломе плеча или ключицы. Для себя и для членов семьи можно взять привычные препараты — анальгетики и средства для желудка.

Кто проверяет аптечку

Требование иметь медицинскую аптечку прописано в приложении к ПДД — «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства». 

Если отсутствие аптечки обнаружит инспектор ГИБДД, то на первый раз он может ограничиться предупреждением. Но санкции предполагают и административный штраф в размере 500 рублей.

Также наличие автомобильной аптечки проверяют при прохождении технического осмотра.

Срок годности аптечки — 56 месяцев (четыре с половиной года). По истечении этого срока стоит заменить жгут и лейкопластыри, бинты могут служить и дольше.

Еще по теме
Автомобили примут экзамен на водительские права
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
Новый вид водительских прав официально утвержден
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы #Здоровье
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство одобрило декларирование криптовалюты
•
Мишустин изменил правила оформления инвалидности
•
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
•
США посчитали российский истребитель лучшим в мире
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Неделя в Восточной Сибири начнется с морозов
Сибирь 29.11.2020 11:12
Ветеринары спасли одинокого лебедя из Бурятии
Сибирь 29.11.2020 10:06
Как зима меняет жизнь обитателей сибирских зоопарков
Сибирь 28.11.2020 19:22
Пассажир с бутылкой виски устроил дебош в аэропорту Норильска. ВИДЕО
Сибирь 28.11.2020 16:23
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7242
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4633
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
2702
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
2653
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство одобрило декларирование криптовалюты
•
Мишустин изменил правила оформления инвалидности
•
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
•
США посчитали российский истребитель лучшим в мире
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

cre

ЦитатаБыли приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президентаПочему для...

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!