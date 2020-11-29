Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения

Состав автомобильной аптечки не менялся долгие годы, но недавно Минздрав обновил обязательный набор медикаментов. Что сейчас должно быть в автоаптечке, можно ли ее дополнять и собирать самому?

Автомобильная аптечка — один из трех элементов (вместе со знаком аварийной остановки и огнетушителем), которые должны в любой машине. Сейчас она составлена по перечню, утвержденному 10 лет назад.

В ноябре Минздрав пересмотрел комплектующие. В автоаптечку добавили медицинские маски, изменили количество бинтов, рулонов лейкопластыря, стерильных перевязочных пакетов, перчаток.

Новый состав автоаптечки вступает в силу с 1 января 2021 года. Но при этом можно будет использовать старые аптечки, если не истек их срок годности.

Что добавить в автоаптечку

Есть и еще одно важное изменение: с 1 января 2021 года водителям дали право самостоятельно собирать автоаптечку, но комплектовать ее нужно в соответствии с опубликованным перечнем.

В покупной аптечке идут перчатки размера М, но стоит их подобрать по размеру. Часто в комплекте жгут такой, что им тоже не передавишь артерию, поэтому стоит взять качественный, советует инструктор АНО ДО СПН «Скорая помощь» Ольга Золкина.

«У ножниц часто качество тоже очень плохое. Они нужны в основном, чтобы разрезать одежду на пострадавших. Далеко не каждый инструмент может справиться с этой задачей, особенно если ткань плотная типа джинсы», — добавляет она.

Инструктор советует увеличить количество бинтов и докупить стерильные большие салфетки. «Если человек посторонний, рану не промываем, закрываем салфеткой и везем в больницу или ждем скорую», — напоминает она.

В «советской» автомобильной аптечке были таблетки валидола, аспирина, пирамидона, активированный уголь, желудочные таблетки, марганцовка, зеленка, вазелин, валерьянка и другие лекарства.

Представитель Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов считает, что состав аптечки часто меняется, и это «создает нервозность у автомобилистов», потому что надо постоянно следить за приказами и постановлениями. Появление медицинских масок он назвал данью моде. А свою аптечку обычно доукомплектовывает.

Например, возит с собой больше бинтов. Они могут пригодиться автомобилисту и на случай ремонта. Лопнул патрубок, его можно замотать обычным медицинским бинтом и замазать герметиком, привел пример Носов.

В его аптечке всегда есть лидокаин — на случай травмы, горячий укол магнезии для экстренной ситуации и даже капельница. «Не чтобы я ими пользовался, а для того чтобы где-то далеко, в сельской местности в ФАПе могли оказать помощь», — объясняет автоэксперт.

Также Носов дополнил автоаптечку обеззараживающими средствами — перекисью водорода, хлоргексидином, мирамистином. Золкина тоже советует добавить антисептики. Для обработки небольших ран можно положить и йод с зеленкой, но надо помнить, что ими обрабатываются только царапины, в рану спиртовые растворы не льют.

Дополнительно можно положить косынки, которые позволяют зафиксировать руку при переломе плеча или ключицы. Для себя и для членов семьи можно взять привычные препараты — анальгетики и средства для желудка.

Кто проверяет аптечку

Требование иметь медицинскую аптечку прописано в приложении к ПДД — «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства».

Если отсутствие аптечки обнаружит инспектор ГИБДД, то на первый раз он может ограничиться предупреждением. Но санкции предполагают и административный штраф в размере 500 рублей.

Также наличие автомобильной аптечки проверяют при прохождении технического осмотра.

Срок годности аптечки — 56 месяцев (четыре с половиной года). По истечении этого срока стоит заменить жгут и лейкопластыри, бинты могут служить и дольше.