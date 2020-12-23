Новосибирцы потратят ползарплаты на новогодний стол

Большинство жителей Новосибирска потратят львиную долю праздничного бюджета на новогодний стол, чуть меньше — на подарки, а кто-то собирается покупать презенты близким уже после праздников, сообщила Sibnet.ru пресс-служба РГС Банка.

«2020 год внес коррективы в планы россиян по празднованию Нового года. В связи с экономической ситуацией многие стараются придерживаться рационального подхода к покупкам, экономить и ограничивать свои желания», — сообщила член правления, директор по развитию розничного бизнеса банка Марина Дембицкая.

По результатам опроса, проведенного банком, 49% новосибирцев указали, что большую часть бюджета потратят на «новогодний стол», 40% – «подарки». Только 6% собираются в путешествие, 4% готовы раскошелиться на развлечения, а 1% купить «новый праздничный наряд».

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По сравнению с другими городами, жители Новосибирска потратят на новогодний стол большую часть новогоднего бюджета, чем жители, к примеру, Санкт-Петербурга: 49% новосибирцев выбрали эти расходы как самую затратную часть при подготовке к Новому году.

А больше всего из сибиряков на подарки потратятся жители Омска (45%). Почти треть новосибирцев в этом году планируют вообще отказаться от покупки презентов, еще 28% ограничатся недорогими сувенирами.

Более трети (35%) заранее откладывали деньги, чтобы порадовать своих друзей и близких. Еще 11% в своем выборе в первую очередь ориентируются скидки и кешбэк по карте при покупке подарков.

Около 5% хотят дождаться посленовогодних распродаж и вручить всем подарки при встрече в январе, а 3% среди опрошенных новосибирцев планируют оформить кредит и потратить деньги на достойный презент.