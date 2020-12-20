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Новогодний гороскоп: выбираем подарок по знаку Зодиака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Осталось всего две недели, чтобы приготовить подарки на Новый год для друзей и родных. Если нет идей или терзают сомнения, поможет гороскоп — подарки можно выбрать по знакам Зодиака.

Знаки Зодиака дают детальные рекомендации, а Восточный гороскоп подсказывает общие правила. Наступает год Белого Быка. Хозяин года ценит простоту, комфорт и свободу. Поэтому не самым удачным подарком будет парфюмерия с резким запахом, расчески, зеркала, неудобная обтягивающая одежда. Кроме того, при выборе подарка желательно избегать красного цвета – как известно, быки относятся к нему агрессивно.

Новогодние подарки по знакам Зодиака

Овны – яркие и активные, любят новые впечатления. Прекрасным подарком для представителей этого знака будет билет в театр или на концерт, поездка в интересное место, экстремальное развлечение. Также стоит обратить внимание на принадлежности для творческих занятий.

Тельцы – пожалуй, самый практичный знак. Лучше обсудить с близким заранее, что он хотел бы получить. Но если хочется сделать сюрприз, пусть подарок будет практичным, применимым в быту или работе. Красивая безделушка вряд ли порадует Тельца. Удачным подарком по гороскопу также станет комнатное растение.

Близнецы – тот знак, которому придется по душе какое-нибудь яркое украшение, но, конечно, оно должно быть подобрано со вкусом. Также порадовать представителей этого знака можно сладостями.

Раки любят уют и нежность, поэтому подарок для малознакомого представителя знака вполне может быть связан с домом, бытом. А вот если Рак – близкий человек, его порадует любая сентиментальная мелочь, связанная с отношениями. Также хорошим новогодним подарком для Рака станет книга, если известно, какие жанры он любит.

Львы обычно сочетают в себе и красоту и интеллект. Они будут рады украшениям – как для себя, так и для дома, а также подаркам, подчеркивающим их статус – часам, запонкам, портмоне. Девушке-Льву, вероятно, придется по душе косметика, но не самая простая.

Девы – тот знак, которому можно угодить практичным подарком для дома: пледом, скатертью, интересной посудой. Также хорошим подарком для этого знака станет книга, но, желательно, не просто художественная, а связанная с конкретными интересами человека.

Весы – это знак очень легко порадовать подарком, особенно если он будет связан с красотой или уютом. Но, выбирая что-то для дома, нужно быть внимательным к интерьеру одариваемых Весов – у них все должно идеально сочетаться друг с другом. А еще этот не стоит спрашивать о подарке заранее – Весы любят сюрпризы.

Скорпионы, пожалуй, как никто другой ценят внимание. Их можно спросить о подарке заранее, но если угадать желания и интересы, Скорпионы будут просто в восторге. Подойдет и самодельный подарок, если умеете мастерить что-то действительно красивое.

Стрельцы будут рады вещи, связанной с их основным увлечением, а также аксессуарам для путешествий, от которых представители знака без ума. Хорошим новогодним подарком для Стрельца станет автомобильный гаджет или инновационный бытовой прибор.

Козероги, несмотря на внешнюю холодность, очень ценят внимание и заботу. В подарке для них должна быть индивидуальность. Стоит подчеркнуть, почему выбрали для Козерога именно такой презент. Порадуют представителей знака также вещи, связанные с учебой или работой – книги, интересная канцелярия.

Водолеи обрадуются необычному сюрпризу, пусть даже он не будет нести практической пользы. Порадует брелок, картина, елочная игрушка – главное, чтобы подарок выделялся из общей массы.

Рыбы обрадуются подарку, связанному с творчеством, с их увлечениями. Также представители знака будут не против украсить дом картиной или календарем. Кроме того, мечтательных Рыб может очень обрадовать фотосессия.

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Отношения #Оракул #Новый год #Праздник
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