Алиев предостерег Армению от пересмотра перемирия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ заявил, есть силы, которые пытаются добиться пересмотра соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

По словам Алиева, такие попытки предпринимаются в «определенных зарубежных кругах», которые «остались в стороне от вопроса» и которые не устраивает то, что ведущую роль в его решении сыграла Россия.

Глава Азербайджана отметил, что президент России Владимир Путин накануне указал, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана. «Это не первое заявление такого рода, я думаю, что это очень важное заявление. И важное для тех реваншистских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября», — цитирует РБК Алиева.

«До сих пор пытаются внести определенную смуту, особенно что касается ситуации в Армении. Использовать различные рычаги, различную инфраструктуру, которая была создана в Армении, в том числе соросовскую, для того чтобы создавать определенные волнения в армянском обществе и по существу сорвать это заявление», — продолжил он.

По словам Алиева, пересмотр соглашения по Нагорному Карабаху будет губительным для Армении. Он также добавил, что говорить о конфликте в регионе стоит уже в прошедшем времени. «Это уже история», — отметил глава Азербайджана.