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Алиев предостерег Армению от пересмотра перемирия

Источник:
РБК
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Фото: Official web-site of the President of the Republic of Azerbaijan / CC BY 4.0

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ заявил, есть силы, которые пытаются добиться пересмотра соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

По словам Алиева, такие попытки предпринимаются в «определенных зарубежных кругах», которые «остались в стороне от вопроса» и которые не устраивает то, что ведущую роль в его решении сыграла Россия.

Глава Азербайджана отметил, что президент России Владимир Путин накануне указал, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана. «Это не первое заявление такого рода, я думаю, что это очень важное заявление. И важное для тех реваншистских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября», — цитирует РБК Алиева.

«До сих пор пытаются внести определенную смуту, особенно что касается ситуации в Армении. Использовать различные рычаги, различную инфраструктуру, которая была создана в Армении, в том числе соросовскую, для того чтобы создавать определенные волнения в армянском обществе и по существу сорвать это заявление», — продолжил он.

По словам Алиева, пересмотр соглашения по Нагорному Карабаху будет губительным для Армении. Он также добавил, что говорить о конфликте в регионе стоит уже в прошедшем времени. «Это уже история», — отметил глава Азербайджана.

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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))