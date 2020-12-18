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Восточный обход Новосибирска подорожал из‑за смены подрядчика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ФУАД «Сибирь» сделало перерасчет стоимость контракта на первый этап Восточного обхода Новосибирска, искать нового подрядчика смогут только после согласования документов с Москвой, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

В этом году заказчик расторг контракт с «Сибмостом», они не смогли вовремя закончить объект. ФУАД «Сибирь» произвел пересчет стартовой цены контракта, пакет документов направлен в Москву.

«Как будет согласован пакет документов, ФУАД "Сибирь" объявит новый конкурс по выбору нового подрядчика на достройку первого этапа. Когда будет развернута работа, (появится возможность) начинать торговать третий и четвертый этап», — сказал Костылевский.

Он отметил, что первый этап обхода после перерасчета подорожал, потому что изначально проект составлялся по ценам 2012 года. Точные цифры министр не назвал.

Восточный обход — автодорога протяженностью 80 километров, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 (Чуйский тракт). Строительство первого 20-километрового участка (Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово) началось в 2013 году, на него было выделено 10,3 миллиарда рублей.

Первоначально объект должны были сдать в 2017 году, но затем сроки постоянно отодвигались. Весной Минтранс региона сообщил, что дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Первый этап Восточного обхода готов только на 45%.

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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

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Drronum

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