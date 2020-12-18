Восточный обход Новосибирска подорожал из‑за смены подрядчика

ФУАД «Сибирь» сделало перерасчет стоимость контракта на
первый этап Восточного обхода Новосибирска, искать нового подрядчика смогут
только после согласования документов с Москвой, сообщил журналистам министр
транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.
В этом году заказчик расторг контракт с «Сибмостом», они не
смогли вовремя закончить объект. ФУАД «Сибирь» произвел пересчет стартовой цены
контракта, пакет документов направлен в Москву.
«Как будет согласован пакет документов, ФУАД "Сибирь" объявит новый
конкурс по выбору нового подрядчика на достройку первого этапа. Когда будет
развернута работа, (появится возможность) начинать торговать третий и четвертый
этап», — сказал Костылевский.
Он отметил, что первый этап обхода после перерасчета подорожал,
потому что изначально проект составлялся по ценам 2012 года. Точные цифры
министр не назвал.
Восточный обход — автодорога протяженностью 80 километров,
которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и
федеральную трассу М-52 (Чуйский тракт). Строительство первого 20-километрового
участка (Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово) началось в 2013 году,
на него было выделено 10,3 миллиарда рублей.
Первоначально объект должны были сдать в 2017 году, но затем
сроки постоянно отодвигались. Весной Минтранс региона сообщил, что дорогу
планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Первый этап Восточного обхода
готов только на 45%.