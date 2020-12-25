Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны

Родственники умерших от коронавируса сталкиваются с множеством вопросов — как и где хоронить, можно ли прощаться, можно ли передать одежду покойному, как устраивать поминки, кому можно собраться у гроба умершего и каким будет ковидный гроб?

С начала смертей пациентов с коронавирусной инфекцией ходили самые нелепые, а порой и дикие слухи. Утверждалось, что тела будут обязательно кремировать, или хоронить на далеких отдельных кладбищах, а кто-то писал про цинковые запаянные гробы.

Вторая волна коронавируса принесла в разы больше смертей и тысячи россиян, столкнувшись с невосполнимой утратой, не могли понять, как хоронить родственника, умершего от COVID-19. Но по сути, ковидные похороны немногим отличаются от обычных, хотя свои нюансы есть.

Также, как и в других случаях, о смерти пациента в «красной» зоне родственников информирует лечащий врач. У него необходимо выяснить, в какой морг увезут тело. В большинстве случаев — это патологоанатомическое отделение больницы. Врач скажет, по какому телефону звонить в патанатомию.

Что делать в первый день

После смерти родственникам нужно будет приехать в больницу. Забрать личные вещи и документы усопшего. Отдают их, как правило, с отдельного входа в инфекционный госпиталь.

Необходимо связаться по телефону со специалистами патанатомии. Там объяснят, когда зарегистрируют тело в морге, и на какой день проведут вскрытие.

Может случиться так, что родственник умер в пятницу или в выходной день. В этом случае вскрытие могут перенести на понедельник.

Можно в этот же день обратиться в ритуальное агентство. Специалисты похоронной службы или агентства договорятся о времени и месте захоронения. Если родственники хотят похоронить в определенном месте, нужно об этом сказать.

В этот же день можно выбрать необходимые атрибуты — венки, цветы, гроб. Специалисты попросят сказать размер гроба. Эту информацию нужно узнать в морге.

В чем хоронят

В морге, после проведения вскрытия, родственникам выдадут справку о смерти. Это не свидетельство. Справку, паспорт усопшего одновременно с информацией о размерах гроба нужно передать агентству ритуальных услуг. В дальнейшем справка и паспорт понадобятся, чтобы в ЗАГСе или МФЦ получить свидетельство о смерти.

Гроб для похорон умершему от коронавируса нужен обычный. «Никаких цинковых гробов не нужно. Гроб обычный, но закрытый. Отдаем его закрытым, предупреждаем родственников, что нельзя его вскрывать. Но мы не можем проконтролировать дальнейшие действия людей. Отдали и все», — объяснил Sibnet.ru судмедэксперт Артем Крассовский.

Умершего, перед тем, как положить в гроб, оборачивают тканью, пропитанной дезраствором, а следом запаковывают в два полиэтиленовых мешка, которые тоже обрабатываются раствором.

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К сожалению, таких покойников хоронят без одежды. Для многих родственников это становится дополнительным ударом.

Единственный возможный вариант — положить одежду просто в гроб. Если это нужно, то родственники должны передать одежду, обувь и украшения или аксессуары (например, нательный крестик) сотрудникам ритуального агентства.

«Одежду передавать можно в ритуальные агентства, а они передают в морг. Умершего не одевают, но кладут одежду сверху. Распрямляют вещи, обувь рядом ставят и закрывают. Тоже самое с крестами», — сообщил руководитель Единой диспетчерской службы ритуальных услуг в Томске Александр Шарабаев.

Забирать тело из морга сотрудники ритуальной службы будут в день похорон. До этого привезут в морг гроб, и если нужно, одежду для покойного.

Прощание с ограничениями

В оставшиеся до похорон дни вместе с сотрудниками ритуального агентства нужно решить — где захоронить тело. В некоторых регионах умерших от коронавируса хоронят на отельных участках, где-то можно похоронить рядом с родственниками.

Но старые городские кладбища во многих регионах ввели запрет на новые захоронения — не хватает земли. Вопрос решает администрация кладбища или муниципальное управление, в чьем ведомстве оно находится. Найти телефон можно на сайте, в справочниках, или поехать на само кладбище, чтобы найти соответственного специалиста. Скорее всего, похоронное агентство знает и телефоны, и ответственных лиц.

В день похорон тело в закрытом гробу везут в зал прощания. Весной Роспотребнадзор во многих регионах рекомендовал собираться на прощание не больше 10 человек, а лучше — только ближайших родственников: мужа или жену, родителей, детей. Сейчас требования не такие строгие.

«Можно собирать не только ближайших родственников. Больших запретов нет. И регламента никакого нет, сколько человек должно быть. В регионах все открыто: общественный транспорт магазины, также и прощальные залы, и храмы для отпевания. Люди на прощании используют средства защиты (маски) и не более. Ничего в этом страшного нет», — сказал Шарабаев.

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Ограничение остается только в одном — открывать гроб и прикасаться к покойнику нельзя. Это правило действует и в прощальных залах, и на кладбищах.

Когда церемония прощания заканчивается, гроб отвозят на кладбище, туда же едут и родственники. Сама процедура захоронения проходит стандартно.

Устраивать ли поминки, решают родственники умершего. Если все-таки близкие решились на поминки, нужно заранее узнать, разрешают ли кафе их проводить, и сколько человек может прийти. Если поминки в кафе запрещены, можно устроит их дома, или не проводить вовсе.

Что делать дальше

После похорон ритуальное агентство выдаст свидетельство о смерти, полученное в ЗАГСе или МФЦ. Если родные не хотят платить за эту услугу, то все можно сделать самим. Явиться в ведомство с паспортом и справкой о смерти, зарегистрировать смерть и получить свидетельство.

По этому свидетельству в течение полугода родные умершего могут получить компенсацию на захоронение. Для этого необходимо позвонить в администрацию города или городского района, для сельской местности в администрацию муниципалитета.

Родственника покойного отправят в отдел соцзащиты или подобное профильное ведомство, где он сможет заполнить заявление и получить положенную сумму. Она не превышает 7 тысяч рублей.