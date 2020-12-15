НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новый автомобильный знак появится в России

Источник:
Sibnet.ru
201 0
Фото: © Sibnet.ru

Новый знак «Подключенный автомобиль» для машин, оборудованных бортовым устройством передачи данных, может появиться в России в 2021 году, сообщила в НТИ «Автонет».

«Знак не будет официальным и будет размещаться людьми по их собственному желанию. На нем будет изображен автомобиль в желтом круге, с крыши которого будут исходить волны», — цитирует ТАСС «Автонет».

Знак проинформирует, что автомобиль подключен к противоугонным системам, ЭРЕ-ГЛОНАСС, «Платону» и прочему тематическому оборудованию. Он может появиться уже в 2021 году.

Инициатором выступил «Автонет», чтобы повысить цифровую грамотность и осознанность автовладельцев. По данным организации, часто собственники транспортных средств не осведомлены о свойствах передачи данных своего автомобиля. Без их ведома цифровая информация поступает в информационные центры автопроизводителей, а дальнейшая их судьба неизвестна.

Планируется, что знак «Подключенный автомобиль» будет выдаваться в дилерском центре при покупке машины.

«По мнению наших аналитиков, уже через 10 лет в мире будет насчитываться не менее 600 миллионов транспортных средств, оборудованных устройствами передачи данных, включая российский автопарк. К одной только системе ЭРА-ГЛОНАСС уже сегодня подключено более 6 миллионов автомобилей. Если добавить к ним и другие устройства, то это количество превысит 10 миллионов транспортных средств», — добавили в организации.

Официально знак «Подключенный автомобиль» будет представлен в рамках Urban Mobility Forum в Москве 22 декабря.

Еще по теме
Минздрав отложил новую медкомиссию для водителей
Водители поддержали нештрафуемый порог в 20 км/ч
ГИБДД напомнила о необходимости обновить права
МВД предложило лишать техосмотра за неисправности на дороге
смотреть все
Авто #Автоправо
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Дан прогноз по сокращению населения России на десятки миллионов
•
Навальный объявил имена своих «отравителей»
•
Выборщики избрали Байдена 46‑м президентом США
•
Новый автомобильный знак появится в России
Подробности
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
Сибирь 15.12.2020 13:18
МС-21 с российским двигателем совершил первый полет
Сибирь 15.12.2020 12:57
Полицейские в Бурятии спасли краснокнижных кречетов от браконьеров
Сибирь 15.12.2020 12:25
Пожар вспыхнул на разрезе «Черногорский» в Хакасии
Сибирь 15.12.2020 12:12
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
4554
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3327
Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ
2868
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
2709
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Дан прогноз по сокращению населения России на десятки миллионов
•
Навальный объявил имена своих «отравителей»
•
Выборщики избрали Байдена 46‑м президентом США
•
Новый автомобильный знак появится в России
Подробности
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
43
Евросоюз резко сократит закупки нефти и газа
28
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
26
Путина взяла оторопь после российского телевидения
24
Генпрокуратура проверит цены на продукты
23