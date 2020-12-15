Новый автомобильный знак появится в России

Новый знак «Подключенный автомобиль» для машин, оборудованных бортовым устройством передачи данных, может появиться в России в 2021 году, сообщила в НТИ «Автонет».

«Знак не будет официальным и будет размещаться людьми по их собственному желанию. На нем будет изображен автомобиль в желтом круге, с крыши которого будут исходить волны», — цитирует ТАСС «Автонет».

Знак проинформирует, что автомобиль подключен к противоугонным системам, ЭРЕ-ГЛОНАСС, «Платону» и прочему тематическому оборудованию. Он может появиться уже в 2021 году.

Инициатором выступил «Автонет», чтобы повысить цифровую грамотность и осознанность автовладельцев. По данным организации, часто собственники транспортных средств не осведомлены о свойствах передачи данных своего автомобиля. Без их ведома цифровая информация поступает в информационные центры автопроизводителей, а дальнейшая их судьба неизвестна.

Планируется, что знак «Подключенный автомобиль» будет выдаваться в дилерском центре при покупке машины.

«По мнению наших аналитиков, уже через 10 лет в мире будет насчитываться не менее 600 миллионов транспортных средств, оборудованных устройствами передачи данных, включая российский автопарк. К одной только системе ЭРА-ГЛОНАСС уже сегодня подключено более 6 миллионов автомобилей. Если добавить к ним и другие устройства, то это количество превысит 10 миллионов транспортных средств», — добавили в организации.

Официально знак «Подключенный автомобиль» будет представлен в рамках Urban Mobility Forum в Москве 22 декабря.