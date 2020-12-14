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Плановую медпомощь возобновили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Алтайский край с 14 декабря возобновляет оказание плановой медицинской помощи из-за стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Ирина Пащенко охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в крае как стабильную с тенденцией к снижению. Она добавила, что среди заболевших в первую очередь преобладает работоспособное население в возрасте от 30 до 64 лет.

Эпидемиологическую обстановку в регионе характеризует и число обращений жителей края в службу скорой помощи. Сегодня в сутки в Барнауле фиксируют 900 вызовов – такие показатели были и в начале сентября. Осенью во время резкого всплеска заболеваемости в краевой столице количество обращений достигало 2500 в сутки.

«В течение декабря планомерно снижаем количество ковидных госпиталей и коечный фонд. Тем самым выводим зарезервированный свободный коечный фонд из оборота ковидных госпиталей. В целом за декабрь почти на 500 коек снизили. Подписал приказ о снижении еще на 500 коек. Общий коечный фонд на завтра будет 4623», – прокомментировал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Он добавил, что сохраняется тенденция по увеличению выписанных больных в сравнении с количеством госпитализированных. Но при этом остается высокий удельный вес пациентов тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести.

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