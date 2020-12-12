Красноярский итальянец получил российский паспорт

Итальянский учитель из Красноярска Валерио Дзанетти, который попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство, получил паспорт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Дзанетти признали носителем русского языка на заседании комиссии главка. При помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство России.

По словам Волк, новый гражданин России в ответном слове поблагодарил президента Владимира Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции. Итальянец живет в Красноярске уже восемь лет.

Дзанетти обратился к Путину во время видеоконференции финалистов конкурса «Доброволец России – 2020». Он рассказал, что давно мечтает стать гражданином России, уточнив, что это «тонкий намек».