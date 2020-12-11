НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Сиквел The Last of Us признали лучшей игрой года

Источник:
Sibnet.ru
60 0
Фото: © кадр из игры The Last of Us Part II

Премия The Game Awards 2020 назвала победителей за прошедший год, игрой года стала The Last of Us: Part II. Награждение считается своеобразным «Оскаром» в мире видеоигр.

На церемонии The Last of Us Part II получила семь наград: лучшая игра, лучшая режиссура, лучшее игровое повествование, лучшее звуковое оформление, лучшая актерская игра, лучший приключенческий экшен, лучшие инновации в сфере доступности для игроков с ограничениями.

Ранее ни одной игре не удавалось получить более четырех наград, их собрали Disco Elysium (2019), Red Dead Redemption 2 (2018) и Overwatch (2016). Таким образом, Сиквел The Last of Us установил новый рекорд.

Сюжет The Last of Us Part II рассказывает историю повзрослевшей герои первой части Элли, девушки с иммунитетом от смертоносной грибковой инфекции.

Еще по теме
Вышла самая ожидаемая игра года Cyberpunk 2077
Игра Fortnite запустила платную подписку
Популярный режим Red Dead Online стал отдельной игрой
Ремейк Half-Life получил крупное бесплатное обновление
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье
•
Эксперты заговорили об угрозе войны между США и Китаем
•
Минобороны заявило о кампании по дискредитации российских вакцин
•
ЦБ рассказал об отличии цифрового рубля от криптовалюты
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские осужденные сделали видеопародию на клип «Плачу на техно»
Сибирь 11.12.2020 15:56
Примета декабря: облачная погода – к метелям
Сибирь 11.12.2020 15:10
Пропавший кадет двое суток гулял по Омску
Сибирь 11.12.2020 14:16
Белым мишкам в новосибирском зоопарке исполнилось два года
Сибирь 11.12.2020 14:03
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
3840
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
3442
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
2782
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2600
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье
•
Эксперты заговорили об угрозе войны между США и Китаем
•
Минобороны заявило о кампании по дискредитации российских вакцин
•
ЦБ рассказал об отличии цифрового рубля от криптовалюты
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Познер обвинил россиян в нелюбви к демократии
47
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
45
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
41
Путин удивился росту цен на продукты питания
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
36