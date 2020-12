Сиквел The Last of Us признали лучшей игрой года

Фото: © кадр из игры The Last of Us Part II

Премия The Game Awards 2020 назвала победителей за прошедший год, игрой года стала The Last of Us: Part II. Награждение считается своеобразным «Оскаром» в мире видеоигр.

На церемонии The Last of Us Part II получила семь наград: лучшая игра, лучшая режиссура, лучшее игровое повествование, лучшее звуковое оформление, лучшая актерская игра, лучший приключенческий экшен, лучшие инновации в сфере доступности для игроков с ограничениями.

Ранее ни одной игре не удавалось получить более четырех наград, их собрали Disco Elysium (2019), Red Dead Redemption 2 (2018) и Overwatch (2016). Таким образом, Сиквел The Last of Us установил новый рекорд.

Сюжет The Last of Us Part II рассказывает историю повзрослевшей герои первой части Элли, девушки с иммунитетом от смертоносной грибковой инфекции.