Нового руководители назначили в больнице, где били детей

Педиатр из областной больницы Татьяна Крошина возглавит детское отделение туберкулезной больницы в Новосибирске, где медсестры издевались над детьми. О назначении сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Этой осенью в соцсетях появились видеозаписи, где медсестры в новосибирской туберкулезной больнице били детей и хватали за волосы. Это стало причиной уголовных дел о ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенным с жестоким обращением, в отношении двух медиков, также уволили заведующего филиалом.

По сообщению властей, новый руководитель в 2007 году окончила педиатрический факультет НГМУ. Работала педиатром и организатором здравоохранения в областной больнице, прошла профессиональную переподготовку по фтизиатрии. Своей главной задачей на новой работе Крошина назвала «максимальное улучшение качества пребывания детей».

«В пять раз увеличена игровая комната, приобретены новые игрушки, обновлена мебель. Кроме того, повышенное внимание будет направлено на профилактику эмоционального выгорания среди персонала больницы, психологическую разгрузку коллектива. В больницы организована постоянная работа психолога с коллективом», – сказано в сообщении областной администрации.