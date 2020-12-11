Семь поликлиник начнут строить в Новосибирске по ГЧП

Активное строительство семи поликлиник начнется в Новосибирске в 2021 году в рамках государственно-частного партнерства с группой «ВИС», сообщил журналистам в пятницу губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Проектирование поликлиник заканчивается в этом году, в декабре мы ожидаем получения положительных заключений государственной экспертизы», – сказал губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Подводные камни страхования от коронавируса

По его словам, в 2021 году начнется период активного строительства. Сдача последнего объекта запланирована на август 2022 года.

Ранее сообщалось, что новые поликлиники построят на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса, Ереванской и на площади Райсовета.