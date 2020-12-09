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Реальная ставка Центробанка стала отрицательной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Впервые с 2016 года реальная процентная ставка Банка России, которая высчитывается по формуле ключевая ставка минус инфляция, стала отрицательной. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.

При ключевой ставке в 4,25% темпы роста потребительских цен в РФ достигли 4,4% по итогам ноября. В месячном выражении инфляция резко ускорилась до 0,7% за счет девальвации и заметного ускорения в сегменте продуктов питания.

Продовольствие в ноябре подорожало на 5,8% по сравнению с ноябрем прошлого года. Так, на 65% взлетели цены на сахар, подсолнечное масло подорожало на 20,9%, на 23,8% увеличились цены на крупы, бобовые подорожали на 20,9%, макароны — на 10,8%.

Ускорение роста цен было обусловлено по большей части ослаблением рубля и неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на выпуск сельхозпродукции. Так, в третьем квартале российская валюта подешевела к доллару на 11%.

Из-за инфляционного скачка из группы стран с рекордно высокой реальной процентной ставкой Россия переместилась в категорию, где этот показатель ниже нуля. Кроме России в данном списке из развивающихся государств лишь Филиппины, Чили и Бразилия.

По оценке аналитиков, переход ключевой ставки в отрицательную зону исключает дальнейшее смягчение Центробанком денежно-кредитной политики. Скорее всего, следующим шагом регулятора станет повышение ставки до 4,5% годовых.

Это означает, что кредиты для россиян неминуемо подорожают. Кроме этого, производители и ритейлеры начнут перекладывать свои затраты в ценники, что вызовет очередной виток инфляции в первом квартале 2021 года, прогнозируют специалисты.

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