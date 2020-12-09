Меняйло назвал ситуацию с COVID в Омской области сложной

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло подвел итоги трехдневного визита в Омскую область, где проверял работу системы здравоохранения. Ситуацию с коронавирусом в регионе он назвал «сложной, но не критичной».

«По оценке полпреда, ситуация в регионе сложная, но не критическая. В целом организована слаженная система работы, но её надо совершенствовать. В частности, увеличивать объёмы тестирования», – сообщила пресс-служба администрации Омской области.

Меняйло рекомендовал создать при поликлиниках амбулаторно-ковидные центры, где медпомощь будет разделена на потоки: амбулаторную, неотложную и плановую, для пациентов с COVID. Центры запустили в тестовом режиме.

«Нужно нацеливаться не на дальнейшее увеличение количества мест, а грамотное распределение коек внутри медучреждений. Если у пациента наблюдается положительная динамика выздоровления, принимать решение о выписке и направлении на амбулаторное лечение или долечивание в другое подразделение. Это позволит избежать отказов в госпитализации другим больным. 20 % коек необходимо держать в резерве и заполнять их только при срочной необходимости», – дал указание Меняйло.

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Также полпред рекомендовал губернатору Омской области Александру Буркову проводить оперштаб не раз в неделю, а каждый день.

Осенью Омская область оказалась в центре медицинского скандала. Бригады «скорой» привезли к зданию Минздрава региона пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которых не принимали в больницы. После этого уволили главу министерства Ирину Солдатову.