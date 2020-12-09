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Меняйло назвал ситуацию с COVID в Омской области сложной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Юрий Бессмельцев

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло подвел итоги трехдневного визита в Омскую область, где проверял работу системы здравоохранения. Ситуацию с коронавирусом в регионе он назвал «сложной, но не критичной».

«По оценке полпреда, ситуация в регионе сложная, но не критическая. В целом организована слаженная система работы, но её надо совершенствовать. В частности, увеличивать объёмы тестирования», – сообщила пресс-служба администрации Омской области.

Меняйло рекомендовал создать при поликлиниках амбулаторно-ковидные центры, где медпомощь будет разделена на потоки: амбулаторную, неотложную и плановую, для пациентов с COVID. Центры запустили в тестовом режиме.

«Нужно нацеливаться не на дальнейшее увеличение количества мест, а грамотное распределение коек внутри медучреждений. Если у пациента наблюдается положительная динамика выздоровления, принимать решение о выписке и направлении на амбулаторное лечение или долечивание в другое подразделение. Это позволит избежать отказов в госпитализации другим больным. 20 % коек необходимо держать в резерве и заполнять их только при срочной необходимости», – дал указание Меняйло.

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Также полпред рекомендовал губернатору Омской области Александру Буркову проводить оперштаб не раз в неделю, а каждый день.

Осенью Омская область оказалась в центре медицинского скандала. Бригады «скорой» привезли к зданию Минздрава региона пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которых не принимали в больницы. После этого уволили главу министерства Ирину Солдатову.

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Топ комментариев

колобок11

ЦитатаЗакон говорит, что применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается...

Disobedient

30лет все стрелки друг на друга переводят. Что меченый что эта шобла на перегонки на задних лапках перед...

merkulov tolya

скоро разрешат по подозрению открывать огонь на поражение

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

DADMAL

Конечно не все поту как всётаки народ очень обижен на власть и походу скоро рванет вот они и засуетились...