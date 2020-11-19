Путину доложили о критической ситуации с COVID в Сибири

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что наиболее критическая ситуация с коечным фондом сложилась в 10 регионах страны, в их числе – Омская и Иркутская области.

«Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90 процентов, в трех регионах занято более 95 процентов коечного фонда», — сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства, которое транслировал канал «Россия-24».

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Эти регионы – Иркутская и Омская области, а также Ивановская область, Коми, Мордовия, Пензенская, Самарская, Орловская области, Чувашия и Севастополь.

В конце октября в Омске бригады «скорой» привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которых отказались принимать в больницы. Это стало причиной смены министра здравоохранения.