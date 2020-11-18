Тяжелых больных COVID в Омске будут госпитализировать без КТ

Новый глава Минздрава Омской области Александр Мураховский отчитался главе региона Александру Буркову об итогах первой недели на посту. Он утвердил график работы бюджетных учреждений здравоохранения по проведению КТ и разделил потоки пациентов, поступающих от поликлиник и через «скорую».

«Пациенты с симптомами пневмонии, в том числе с COVID-19, в тяжелом состоянии доставляются непосредственно в лечебное учреждение без прохождения компьютерной томографии. Если скорая помощь приезжает и оценивает состояние пациента как тяжелое, он сразу же попадает в стационар. И уже на госпитальном этапе в стационаре проводится весь набор лабораторных и инструментальных исследований, в том числе рентгенография органов грудной клетки», – объяснил Мураховский.

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Мураховского назначили министром после отставки его предшественницы Ирины Солдатовой. Ее увольнение было связано с «забастовкой» бригад скорой помощи, которые привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, когда их отказались госпитализировать.