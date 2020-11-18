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Тяжелых больных COVID в Омске будут госпитализировать без КТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин / CC BY 4.0

Новый глава Минздрава Омской области Александр Мураховский отчитался главе региона Александру Буркову об итогах первой недели на посту. Он утвердил график работы бюджетных учреждений здравоохранения по проведению КТ и разделил потоки пациентов, поступающих от поликлиник и через «скорую».

«Пациенты с симптомами пневмонии, в том числе с COVID-19, в тяжелом состоянии доставляются непосредственно в лечебное учреждение без прохождения компьютерной томографии. Если скорая помощь приезжает и оценивает состояние пациента как тяжелое, он сразу же попадает в стационар. И уже на госпитальном этапе в стационаре проводится весь набор лабораторных и инструментальных исследований, в том числе рентгенография органов грудной клетки», – объяснил Мураховский.

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Мураховского назначили министром после отставки его предшественницы Ирины Солдатовой. Ее увольнение было связано с «забастовкой» бригад скорой помощи, которые привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, когда их отказались госпитализировать.

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