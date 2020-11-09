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Омичи пикетировали Минздрав из-за назначения Мураховского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/teamnavalny_om

Бывший главврач омской больницы скорой помощи, где лечили Алексея Навального, Александр Мураховский возглавил Минздрав региона. Это не устроило сторонников оппозиционера, которые провели серию пикетов.

Мураховский возглавил Минздрав после того, как отправили в отставку министра здравоохранения Ирину Солдатову. Это случилось из-за скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных коронавирусом в стационары из-за нехватки мест.

«Сначала губернатор Бурков плюнул омичам в лицо, назначив лжеца и жулика Мураховского главой здравоохранения региона. А теперь ещё и выйти против этого в одиночный пикет нельзя — тебя сразу задержат», – написали сторонники Навального в своей группе в соцсети «ВКонтакте» вечером в воскресенье.

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По их информации, задержали и доставили в полицию для дачи объяснений семь участников пикетов. «Так Мураховский начал своё пребывание в должности! Самый настоящий беспредел», – добавили организаторы акций протеста.

Навальный попал в омскую больницу скорой помощи №1 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Там за жизнь оппозиционера боролись двое суток, после чего близкие Навального настояли на его транспортировке в Берлин. Именно Мураховский заявлял, что тяжелое состояние пациента было вызвано нарушением обмена веществ, а немецкие врачи уверены, что политика отравили.

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