Панкреатит назвали причиной состояния Навального

Полиция озвучила окончательные причины комы оппозиционера Алексея Навального – нарушение углеводного обмена и панкреатит.

Итоги проверки инцидента с Навальным, после которого он впал в кому, опубликовало в пятницу Сибирское управление полиции на транспорте. «В (на) объектах, в том числе биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту г. Томска, представленных для исследования, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ не обнаружено», – сказано в сообщении.

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По данным полиции, супруга оппозиционера Юлия Навальная сообщила, что до инцидента её муж сидел на диетах, ел нерегулярно, жаловался на дискомфорт после еды.

«Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)», – говорится в сообщении.

На данные полиции уже отреагировал сам оппозиционер в социальных сетях. Он написал, что в день, когда впал в кому, был совершенно здоров, регулярно проходил обследования.

«Я уже устал смеяться. Какого блин панкреатита? Что дальше? Они найдут у меня волчанку как в докторе Хаузе?» – написал Навальный (орфография и пунктуация автора сохранены).

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, где оппозиционера госпитализировали. 22 августа политика перевезли в немецкую клинику «Шарите». Анализы в Германии показали, что Навального отравили ядом из группы «Новичок», но российские врачи опровергают эти данные. Сейчас политик чувствует себя нормально.