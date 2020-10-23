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Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © navalny; instagram.com

Президент Владимир Путин сообщил, что лично попросил Генеральную прокуратуру разрешить Алексею Навальному покинуть Россию для лечения в Германии. Он напомнил, что у оппозиционера были ограничения на выезд.

«Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», — сказал Путин на заседании клуба «Валдай».

Путин также отметил, что немецкая сторона так и не предоставила по запросу России документы по делу Навального. «Ну чего здесь такого необычного мы попросили? Генеральная прокуратура в соответствии с нашими соглашениями с Германией обратилась, и неоднократно обращалась, с официальным запросом дать нам эти материалы», — сказал российский лидер.

«Более того, я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела», — пояснил Путин.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время рейса из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посаду в Омске и оппозиционера в состоянии комы госпитализировали в местную больницу. Через два дня его перевезли на лечение в Берлин. Позднее правительство Германии сообщило, что в анализах Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».

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Россия неоднократно отрицала причастность Кремля к отравлению Навального. Москва потребовала от Германии предоставить результаты экспертиз на наличие отравляющих веществ, но до сих пор их не получила.

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