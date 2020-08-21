НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты

Новосибирцы, как и активисты в еще ряде городов, организовали многочасовой посменный одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они уверены, что политика отравили, и не отправляют лечить в Европе, чтобы это скрыть.

Навальному стало плохо в четверг на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Сейчас он в коме. Врачи опровергли версию отравления каким-либо ядом, сообщив, что у Навального нарушение обмена веществ. Но чем именно вызвано это осложнение — не раскрыли. Сославшись на медицинскую тайну, диагноз только сообщили только жене и брату политика, но они не озвучивали его.

Родственники утверждают, что Навального специально не позволяют транспортировать на лечение в Европу, чтобы не раскрылась истинная причина заболевания. Они уверены — политик заболел не просто так.

Какой еще пиар?

Жители Новосибирска второй день выходят на одиночные пикеты. Активисты организовали посменное дежурство. Сначала у памятника Ленину в центре города стоит один участник, через десять минут другой.

К каждому подходит сотрудник полиции, записывает данные паспорта и следит, чтобы человек был в маске. Участники стоят с плакатами: «Моя Россия отравлена», «Если не Путин, то кто? «#ЛехаЖиви», «Яд — оружие трусов» и другими подобными.

«Я не состою в штабе Навального. Я уважаю, что он делает, но всегда относилась к Алексею сдержано. Выходят не только сторонники. Но он единственный нормальный оппозиционный политик, он делает расследования, рискует своей жизнью, и вот его травят. Это запредельная ситуация, вопиющая! Должны выходить даже те, кто против него», — заявила участница акции Александра Попова.

Она не взялась рассуждать, кто мог навредить Навальному, поскольку, по ее мнению, врагов у него много и в регионах, и в федеральном центре. Но, заявила активистка, версия о том, что отравление выгодно для предвыборной компании сторонников оппозиционера, не может быть адекватной.

«Ради какого пиара? У него миллионы просмотров и подписчиков, какой еще может быть пиар?», — сказала собеседница.

«Я обеспокоен тем, что происходит с Навальным, и я здесь, чтобы показать, что я с ним. Я выражаю солидарность с тем, что он делает. И выражаю обеспокоенность тем, как сейчас госорганы реагируют на то, что угрожает его жизни. Нет разрешения на транспортировку и оставляют в неведении по его состоянию. Текущей власти не выгодно, чтобы Навальный был», — объяснил свою позицию инженер Евгений Кривошеев.

Конфликт поколений

На расстоянии 30 метров от посменных активистов, как положено по закону, стоит 28-летняя филолог Татьяна Пушкина. Ее никто не сменяет. Зато на нее активнее реагируют прохожие. Одна немолодая женщина обматерила и порвала плакат, другая дама в годах в зеленой кофте из люрекса после тирады напоследок бросила: «Чтоб он сдох!».

Умудренные опытом прохожие уверены, что девушке просто промыли мозги, и она ничего не соображает. А подходят именно к ней, скорее всего, потому что неподалеку нет группы поддержки.

Сама Пушкина поделилась, что стоять за Навального сложнее, чем за Беларусь или Хабаровск, мало кто из прохожих поддерживает. Но она уверена, что политика отравили именно из-за протестных настроений в обществе и грядущих выборов.

«... не первый раз устраняет конкурентов, я не хочу это терпеть. Я еще Немцова не простила ему… Кому это выгодно? Ему и его преступной группировке. Кто говорит о нем правду, того он устраняет своими кгбшными методами», — заявила пикетчица.

Пока активисты стоят с плакатами и переживают за Навального, жизнь на площади Ленина бьет ключом — рядом катаются скейтеры и велосипедисты, пару десятков полицейских толпятся у колонн Оперного театра по неизвестной причине, на лавочках сидят парочки.

Так, сидящие здесь студенты на вопрос о Навальном сказали, что политикой не интересуются, потому что все равно ни от кого не добьешься правды или истины.

«Я его терпеть не могу, лучше не надо. Враг натуральный. Оплаченный Западом, это всем понятно. Кому он может нравится? Молодежи, которая не понимает. А как человека, может, и жалко», — высказалась отдыхающая на лавочке пенсионерка.

Затем женщина стала расспрашивать про состояние Навального. «Будут конечно мусолить, что его отравили. Особенно Путин пришел и отравил», — махнула рукой собеседница.

Мамочка с коляской на бегу сказала, что поддерживает Навального, но с ребенком стоять на пикетах нет возможности.

Активисты же обещали стоять на площади Ленина дальше, пока Навальному не станет лучше или не начнется расследование этого происшествия.