Малыши капибары родились в Новосибирском зоопарке. ФОТО

Два малыша капибары появились на свет в Новосибирском зоопарке в понедельник, сообщается на страницах зверинца в социальных сетях. Сейчас зверята живут в павильоне «Тропический мир».

Капибара – самыи крупныи представитель отряда грызунов, эти животные достигают 70 килограммов и длины тела до 1 метра. Капибары рождаются зрячими и вполне самостоятельными.

Капибара любит проводить время в воде, хорошо плавает, между пальцами у этого животного есть специальные перепонки. Капибары держатся небольшими группами до 20 особеи, для общения используют запах секреции обонятельнои железы, а также разные звуки и свист.

Первые капибары поступили в Новосибирскии зоопарк в 1996 году, у пары родилось четыре малыша. В 2008 зоопарк получил новых животных. С 2009 года капибары в Новосибирске успешно размножаются, на свет появилось уже 50 детенышеи.