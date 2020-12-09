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Малыши капибары родились в Новосибирском зоопарке. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©

Два малыша капибары появились на свет в Новосибирском зоопарке в понедельник, сообщается на страницах зверинца в социальных сетях. Сейчас зверята живут в павильоне «Тропический мир».

Капибара – самыи крупныи представитель отряда грызунов, эти животные достигают 70 килограммов и длины тела до 1 метра. Капибары рождаются зрячими и вполне самостоятельными.

Капибара любит проводить время в воде, хорошо плавает, между пальцами у этого животного есть специальные перепонки. Капибары держатся небольшими группами до 20 особеи, для общения используют запах секреции обонятельнои железы, а также разные звуки и свист.

Первые капибары поступили в Новосибирскии зоопарк в 1996 году, у пары родилось четыре малыша. В 2008 зоопарк получил новых животных. С 2009 года капибары в Новосибирске успешно размножаются, на свет появилось уже 50 детенышеи.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

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Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

Disobedient

30лет все стрелки друг на друга переводят. Что меченый что эта шобла на перегонки на задних лапках перед...

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.