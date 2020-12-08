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Кремль назвал основу российской стабильности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Основной макроэкономической стабильности для России является низкий уровень госдолга и большие финансовые запасы, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков,

Представитель Кремля прокомментировал прогнозы экспертов, которые назвали консервативную модель госрасходов в следующем году тормозом для экономики страны, передает РИА Новости. По словам Пескова, у правительства другие прогнозы.

В частности, российские власти ожидают, что в следующем году падение экономики будет не таким, как в 2020-м, хотя Россия не сможет освободиться от негативного влияния мирового кризиса.

По мнению Пескова, Россия проходит нынешний кризис менее болезненно, чем ряд других стран, что говорит об эффективность мер, предпринимаемых правительством. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, ВВП России сократится на 4,3% по итогам этого года, а следующем рост составит 2,8%.

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