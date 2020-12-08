Мужчину с набитым патронами рюкзаком поймали на томском вокзале

Транспортные полицейские задержали на вокзале жителя Томской области с рюкзаком, полным патронов и капсюлей к нарезному оружию.

Как сообщило сибирское управление полиции на транспорте, при досмотре ручной кладе на вокзале Томск-1 в рюкзаке 39-летнего томича нашли почти 300 предметов, в том числе схожих с боеприпасами.

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Оказалось, что это капсюли и патроны к нарезному оружию калибра 5,6 миллиметров и 7,62 миллиметров. Выяснилось, что томич без разрешения купил 100 патронов к малокалиберному оружию по просьбе знакомого и планировал передать ему боеприпасы.

Теперь по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов» жителю Томской области грозит до четырех лет лишения свободы.