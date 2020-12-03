Боеприпасы с искусственным интеллектом разработали в России

«Ростех» разработал боеприпасы с искусственным интеллектом, способные достигать цели, невзирая на противодействие со стороны радиоэлектронных средств противника, заявил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта – наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Одна из ключевых задач разработчиков – сделать "умную" начинку неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы», — сказал Оздоев.

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По его, словам, «новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы».

Разработка предназначена для использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных систем вооружений.