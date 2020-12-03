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Боеприпасы с искусственным интеллектом разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Ростех»

«Ростех» разработал боеприпасы с искусственным интеллектом, способные достигать цели, невзирая на противодействие со стороны радиоэлектронных средств противника, заявил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта – наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Одна из ключевых задач разработчиков – сделать "умную" начинку неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы», — сказал Оздоев.

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По его, словам, «новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы».

Разработка предназначена для использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных систем вооружений.

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Оборона #Оружие #ОПК #Техника
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Топ комментариев

Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Иркут 69

Может самопиар. Или просто отдохнуть с комфортом захотела... В декабре - якобы "корона", потом НГ, сочельник....

Dmitriy1983

При чем здесь доллар? Так то мы пока рублями рассчитываемся.