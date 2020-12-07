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Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Предпринятых мер по борьбе с пандемией коронавируса сейчас достаточно и позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в части передвижения граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Минздрава Михаила Мурашко ранее предупредил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

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«Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия [пандемии] и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он напомнил об особых полномочиях, которые есть у глав регионов для борьбы с распространением вируса. «Главы регионов вольны использовать эти полномочия, разумеется, в согласовании с правительственной комиссией для принятия экстренных и эффективных мер по борьбе с распространением инфекции», — добавил пресс-секретарь президента.

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