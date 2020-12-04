Перестрелка произошла на российской-украинской границе

Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины — один из них был убит, двое скрылись, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление», — говорится в сообщении.

По информации ЦОС, в результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.

Проводятся оперативно-следственные действия. Других подробностей происшествия ФСБ не приводит.