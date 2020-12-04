Российская частная компания запустит свою ракету в космос

Первый космический запуск, осуществленный российской частной компанией, должен состояться уже в середине 2021 года. «Национальная космическая компания» отправит космический аппарат в суборбитальный полет на ракете собственной разработки.

«Национальная космическая компания» (НКК) — основана в 2019 «У нашей компании есть три направления: ракетостроение, научная деятельность и, в перспективе, – спутникостроение. Ни для кого не секрет, что наша основная задача – создание коммерчески привлекательной орбитальной ракеты-носителя», — приводят «Вести» слова главы НКК Максима Куликова.

Новая ракета носит название «Сибирь». Планируется, что она сможет выводить на низкую орбиту (высотой 400–500 километров) до тонны полезного груза. 400 километров – это высота орбиты МКС.

Двигателем первой ступени станет РД-108. Именно он используется в ракетах семейства «Союз», которые уже десятки лет доставляют на орбиту как спутники, так и пилотируемые корабли. «Это надежно, дешево и сердито, как автомат Калашникова», — отметил Куликов.

Двигатель второй ступени – собственная разработка НКК. «Это наше достижение: мы создали прототип своего двигателя с помощью аддитивных технологий на 3D-принтере, и он успешно прошёл испытания. Полноразмерная версия такого двигателя будет работать на второй ступени "Сибири"», – рассказывает Куликов.