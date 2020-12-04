Житель Приангарья задушил женщину-инвалида, чтобы она не мучилась

Житель Шелехова задушил прикованную к постели сожительницу, чтобы облегчить ее страдания и больше не ухаживать за ней, сообщила прокуратура Иркутской области.

По информации ведомства, преступление произошло в городе Шелехове год назад. 51-летний обвиняемый жил с женщиной, которая в 2018 году перенесли инфаркт мозга и с тех пор была прикована к постели.

«Когда ей стало плохо и состояние здоровья ухудшилось, у обвиняемого, из желания облегчить состояние больной и нежелания в дальнейшем осуществлять за ней уход, возник умысел на лишение её жизни. Он задушил женщину шнуром от зарядного устройства к сотовому телефону», – говорится в сообщении.

Иркутский областной суд рассмотрит уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии», санкции которой предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.