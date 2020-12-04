Мишустин возложил ответственность за вакцинацию на губернаторов

Главы российских регионов должны взять под личный контроль организацию вакцинации от коронавируса и нести за это персональную ответственность заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Возьмите организацию вакцинации под личный контроль, здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно», — приводит ТАСС призыв Мишустина к губернаторам.

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По его словам, главы регионов должны «буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы, начиная с того, как вакцина доставляется в регион, как она хранится, как распределяется по медицинским учреждениям». «Считаю, что это ваша персональная ответственность», — подчеркнул премьер.

«В первую очередь возможность сделать прививку должна быть у врачей, учителей и, конечно же, у социальных работников, для них угроза заразиться особенно высока», — отметил председатель правительства.